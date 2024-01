As pedras naturais no décor e na arquitetura

No universo da arquitetura e decoração, a utilização de pedras naturais

tem conquistado cada vez mais espaços, proporcionando ambientes sofisticados e duráveis, mas seu uso remonta tempos ancestrais de diferentes manuseios até a chegada das novas tendências contemporâneas. Para a dupla Ieda e Carina Korman, à frente do escritório Korman Arquitetos, o uso de pedras representa uma escolha atemporal e impactante que valoriza qualquer ambiente onde são inseridas: fachadas, calçadas, paredes, móveis e projetos paisagísticos.

“Essa aplicação na decoração vai muito além da estética, representa uma escolha consciente de materiais resistentes e elegantes. As pedras naturais possuem uma variedade de padrões, texturas e cores que permite a personalização de cada projeto e ainda representa uma prática sustentável“, ressalta a dupla da Korman Arquitetos.

Jornada milenar

Historicamente, o uso de pedra natural nas construções está ligado a civilizações antigas onde foram utilizadas em monumentos grandiosos e reconhecidos, atualmente, como patrimônios da humanidade.

Ainda no Egito Antigo, os egípcios utilizaram calcário e granito para construir as pirâmides de Gizé e a Esfinge. Na Roma Antiga, os romanos exploraram amplamente o mármore e o granito em locais como o Coliseu e o Panteão. Durante a Idade Média, as catedrais góticas foram construídas com o uso predominante de pedras, como o calcário e o arenito. Mais tarde na Revolução Industrial, a exploração de pedreiras aumentou, permitindo uma produção em maior escala e uma diversificação de pedras utilizadas na arquitetura e decoração.

Ao longo da história, diferentes culturas atribuíram significados simbólicos às pedras naturais, por exemplo, o mármore era associado à divindade e à imortalidade, enquanto o granito representava estabilidade e força. “Esse uso ancestral estabeleceu as pedras naturais como símbolos de prestígio e resistência, características que ressoam até os dias de hoje. Sua beleza atemporal conquistou arquitetos ao longo dos séculos e criaram as tendências que conhecemos hoje“, diz Ieda Korman.

A durabilidade e resistência da pedra madeira a tornam uma escolha prática e esteticamente agradável para áreas externas, como decks e varandas | Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Eduardo Pozella

No cenário atual, as pedras naturais ressurgiram como uma escolha popular para projetos arquitetônicos e de decoração. Carina Korman relata o uso das variedades do elemento em seus projetos, como mármore, granito, ardósia, quartzito e travertino, além disso, muitos profissionais ainda têm buscado pela vantagem sustentável, pois são recursos renováveis e recicláveis.

Por que utilizar esse elemento?

Além das vantagens de estética atemporal e durabilidade, as pedras naturais são reconhecidas pelo potencial impactante no décor e na arquitetura. Isso porque, segundo as arquitetas da Korman, as pedras são materiais altamente sustentáveis, já que são extraídas da natureza e possibilitam a conexão com a mesma, o desejo de incorporar a natureza para criar ambientes mais acolhedores e harmoniosos.

O destaque da piscina aquecida é o revestimento da parede em pedra madeira, típica de Itu, que completou com a proposta rústica e relaxante da casa | Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Eduardo Pozella

“Fora a capacidade de aumentar o valor agregado onde se é aplicada, as pedras naturais podem adicionar um valor significativo a uma propriedade e por isso ela pode se destacar no mercado imobiliário. No décor, muitas esculturas de pedras naturais são marcadas pela imponência e o valor da arte, são uma ótima opção para uma decoração mais personalizada“, conta a dupla.

As principais pedras naturais

Na piscina com borda infinita, revestida de pedra hitam, produz um contraste entre as tonalidades dos materiais | Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Eduardo Pozella

A utilização de pedras naturais na decoração e arquitetura possui bastante versatilidade de usos podendo revestir pisos e paredes, além de servir em detalhes decorativos, como escadas, lareiras, painéis e esculturas, conferindo uma sensação de luxo e exclusividade. Dentre as pedras mais utilizadas, as profissionais da Korman Arquitetos listaram as principais:

· Mármore: Com veias distintas e variedade de cores, o mármore é um clássico na decoração, oferecendo uma estética luxuosa e atemporal.

· Granito: Reconhecido pela durabilidade e pela diversidade de padrões, o granito é frequentemente utilizado em bancadas de cozinha, pisos e revestimentos.

· Quartzito: Uma opção mais resistente, o quartzito apresenta uma gama de cores e texturas, sendo ideal para áreas de alto tráfego.

· Travertino: Pedra calcária conhecida pelas tonalidades quentes e texturas únicas. Muito utilizada em revestimentos de bancadas, o travertino confere uma sensação de rusticidade.

· Ardósia: Esta oferece uma aparência distintamente folheada e textura única. Comum em revestimentos de paredes, pisos e até mesmo em tampos de mesa.

· Basalto: Reconhecido por sua cor escura e textura densa. Amplamente utilizado em revestimentos de pisos, paredes e até mesmo em esculturas, o basalto confere uma sensação contemporânea e sólida.

· Calcário: Rocha sedimentar que traz uma aparência mais natural. É aplicado em pisos, revestimentos e até mesmo em elementos esculpidos.

· Ônix: Muitas vezes utilizada para criar efeitos luminosos em revestimentos de paredes e objetos de decoração, tem uma única e está associada às suas variações de cores e veias.

Instalação e manutenção

Concedendo um caráter rústico ao banho, os revestimentos claros da parte interna seguem em concordância com os materiais mais rústicos presentes no box e na área externa | Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Eduardo Pozella

A instalação adequada de pedras naturais é crucial para garantir não apenas uma estética atraente, mas também a durabilidade e a integridade do material ao longo do tempo. Por isso, Carina Korman ressalta a atenção na preparação da superfície, que deve ser precisamente nivelada e impermeabilizada para evitar problemas a longo prazo. Ainda durante o processo, a escolha dos adesivos adequados e da argamassa apropriada devem garantir firmeza ao projeto.

“Em um projeto com pedras naturais é feito um planejamento bem cuidadoso que englobe todos esses pontos da instalação: o cálculo do ambiente, as considerações sobre as juntas, as variações de cor, os adesivos, as misturas, o design. Mas ressaltamos que é necessário um adesivo compatível com as características da pedra escolhida, uma impermeabilização boa para proteger as pedras de manchas causadas pela água, a proteção das próprias pedras durante todo o processo contra manchas, arranhões e demais impactos” explica a arquiteta Carina.

O escritório projetou uma varanda gourmet especial, com parede revestida de pedra ferro que se estende para a área da pia. A mesa oval de corian também foi desenhada para completar o espaço | Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Eduardo Pozella

Para os cuidados posteriores à instalação, Ieda completa que a manutenção se torna essencial para preservar a integridade das pedras ao longo do tempo. “Indicamos uma limpeza básica e frequente com detergente neutro e água morna. Evitando produtos ácidos e abrasivos, então nada de esponjas de aço ou químicos agressivos para não riscar ou corroer a superfície. É válido considerar que cada fabricante possui especificações para a peça e vende os produtos recomendáveis para a limpeza correta“, aconselha a profissional.

Outras dicas que o escritório Korman Arquitetos sugere, são:

· A aplicação periódica de selantes, especialmente em áreas suscetíveis à umidade, ajuda a proteger contra manchas e facilita a limpeza;

· Em áreas externas, como pátios ou calçadas, a limpeza frequente ajuda a prevenir o acúmulo de sujeira e musgos;

· Manchas de substâncias como vinho, café ou produtos químicos devem ser removidas de imediato para evitar danos permanentes;

· Tome precauções para evitar impactos diretos em áreas de maior vulnerabilidade, como bancadas e pisos, usar tapetes ou feltros em móveis é uma opção para reduzir o risco de arranhões.

Seguindo a cartilha de uma boa instalação e manutenção frequente, as pedras naturais vão manter a mesma beleza e funcionalidade no decorrer dos anos.

Sobre a Korman Arquitetos

Com mais de 35 anos de história nos segmentos residencial, corporativo e comercial, o escritório conta com diferentes gerações no comando de projetos personalizados e exclusivos, realizados no Brasil e exterior. Carina se uniu aos pais, Silvio e Ieda, para juntos darem forma a ambientes criativos, com uma linguagem moderna e atemporal. O trio assina reformas dos mais variados estilos e concebe espaços do zero, num trabalho que inclui o acompanhamento da obra e a finalização da decoração. A Korman Arquitetos já participou das principais mostras do país, como a CasaCor, e teve projetos publicados nos veículos mais relevantes da área.

