Óticas Carol, a maior rede do Brasil, chega ao Americana Shopping

A Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil em número de lojas, inaugurou uma nova unidade no Americana Shopping iniciou. As operações tiveram início em 30 de outubro de 2025, data da inauguração do empreendimento, e celebrou oficialmente sua chegada com um coquetel exclusivo na terça-feira (4).

Com mais de 1.400 lojas espalhadas pelo país e uma trajetória de inovação desde sua fundação em 1997, a Óticas Carol aumenta na região a força de uma marca que é referência nacional, pertencente à EssilorLuxottica, o maior conglomerado do setor óptico do mundo.

Liderança, Tecnologia e o Foco em Acessibilidade

A Óticas Carol nasceu com o propósito de democratizar o acesso à saúde visual, oferecendo produtos de alta qualidade com preços justos e facilidade de pagamento (como o parcelamento em até 10 vezes sem juros, pioneiro no mercado). Essa missão de proximidade e pioneirismo impulsionou a marca a se tornar a maior rede de franquias ópticas do país.

Em 2017, a empresa foi adquirida pelo Grupo Luxottica, que, após a fusão com a Essilor, tornou a Óticas Carol uma integrante da EssilorLuxottica, gigante global que detém marcas como Ray-Ban, Oakley e Vogue. Essa integração global permite que a Carol ofereça o melhor da tecnologia e das tendências mundiais.

Os diferenciais da Óticas Carol para o consumidor de Americana

A nova loja do Americana Shopping oferecerá uma experiência de compra completa, focada em segurança, qualidade e atenção personalizada:

● Laboratório Digital Carol: A rede possui um dos laboratórios digitais mais modernos da América Latina em Barueri (SP), onde todas as lentes são produzidas com tecnologia 100% digital, garantindo mais nitidez, precisão e adaptação imediata para os óculos de grau dos clientes.

● Acessibilidade e Variedade: A Carol trabalha com um portfólio amplo, reunindo as melhores marcas de óculos do mercado e produtos exclusivos da rede, garantindo que o cliente encontre a solução ideal que caiba no seu bolso.

● Compromisso Social (Pequenos Olhares): A rede possui o Projeto Pequenos Olhares como missão social, que visa oferecer acesso a exames de vista e óculos para crianças em idade escolar que nunca tiveram acompanhamento oftalmológico, reforçando o compromisso da marca com a comunidade.

● Atendimento Especializado: O time de vendedores da loja é treinado para oferecer um atendimento personalizado, priorizando a saúde visual e a melhor experiência estética para cada olhar.

“Abrir as portas no Americana Shopping é um marco para a nossa expansão no interior paulista. A Óticas Carol carrega a missão de cuidar da visão dos brasileiros com excelência e paixão. Nossa força no mercado, aliada à tecnologia da EssilorLuxottica, nos permite oferecer o que há de mais moderno e de alta qualidade para a população de Americana”, declara o porta-voz da rede.

A nova Óticas Carol está pronta para receber os clientes no Americana Shopping.

SERVIÇO

Óticas Carol – Americana Shopping

Local: Americana Shopping

Endereço: AV. Nossa Senhora de Fátima, 2370 – Americana – SP.

