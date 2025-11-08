O vereador de Americana Jr Dias (PSD) tem feito testes da imagem para buscar um ponto de equilíbrio com vistas a disputa da eleição para prefeito em 2028. Essa semana ele soltou um vídeo (veja abaixo) com uma senhora elogiando a reabertura do posto do Zanaga e dando todo o critério ao vereador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Juninho foi o vereador mais votado de Americana em 2024 (batendo recorde anterior que era do seu antigo mentor Luciano Correa) e decidiu que vem mesmo candidato a prefeito na próxima eleição.

Vídeo- moradora elogia Jr Dias e o compara a Tebaldi

Leia + sobre partidos política regional