Roberta Lima discute ações voltadas à causa animal com secretária de Meio Ambiente

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na segunda-feira (4) com a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para debater políticas públicas voltadas à causa animal no município. O encontro teve como foco o fortalecimento das ações de cuidado, proteção e bem-estar dos animais, além do aprimoramento das iniciativas já existentes na cidade.

Durante a reunião, foram discutidas propostas e estratégias para ampliar programas de conscientização, parcerias intersetoriais e investimentos em infraestrutura voltada ao atendimento animal, buscando garantir mais qualidade de vida e segurança tanto para os animais quanto para a população.

A parlamentar defendeu que o tema deve ser tratado com muito planejamento pelas instituições públicas. “A pauta da causa animal precisa estar presente em todas as esferas do poder público. É fundamental que avancemos em políticas que promovam o bem-estar, a proteção e o respeito aos animais, com ações contínuas e integradas”, destacou Roberta.

