Pai e filha foram parados com um carro suspeito na noite de quinta-feira (7) em Sumaré. Ele acabaram presos por receptação de veículo roubado e adulteração de sinais de identificação veicular.

Policiais do BAEP faziam patrulhamento na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto e decidiram abordar o Honda City que trafegava em alta velocidade e com as luzes apagadas.

Os policiais não encontraram nada de ilícito com os dois, mas terminaram por constatar que as placas do carro eram adulteradas.

Após consulta, verificou-se que o veículo havia sido roubado em São Paulo, em março deste ano.

Pai disse que comprou o carro no Facebook

O motorista afirmou ter comprado o carro por meio de um anúncio no Facebook, dando outro veículo, um videogame e R$ 1 mil em pagamento.

Pai e filha foram levados ao Plantão Policial de Sumaré, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O carro foi apreendido.

