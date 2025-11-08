SBO faz calçada e estacionamento no entorno do Piscinão do São Fernando

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste avança nas obras de construção de uma nova calçada e de um estacionamento na Rua do Papel, no trecho entre as ruas da Blenda e do Diamante, no entorno do Piscinão do Jardim São Fernando.

Após o nivelamento do solo, as equipes executam a concretagem do espaço, que possui aproximadamente 1,2 mil metros quadrados, contemplando calçada, vagas de estacionamento e paisagismo com plantio de grama, contribuindo para a melhoria do ambiente urbano.

A intervenção integra a etapa final das obras do piscinão, equipamento implantado no quadrilátero do bairro que atua de forma decisiva na prevenção de alagamentos e no reforço do sistema de drenagem urbana da região.

