O Ovo com Ganache de Limão traz a combinação do chocolate de origem com o recheio suave da ganache de limão, uma harmonia equilibrada entre o doce e o cítrico. A Harald, líder no mercado de coberturas e chocolates para confeitaria, traz um toque de sofisticação, elegância e sustentabilidade para a Páscoa com a linha Unique, que é cultivada de forma sustentável e feita com um chocolate de alta qualidade, porque leva 100% de manteiga de cacau. Confira essa obra de arte abaixo!

Ovo Unique

Rendimento: até 1 molde de ovo 350g

Ingredientes

Ganache:

65g de creme de leite

165g Chocolate Unique Branco 35% Cacau

20g de glucose

15g de manteiga sem sal

Raspas de 1 limão

Cascas:

200g de Chocolate Unique 70% Cacau

50g de Chocolate Unique Branco 35% Cacau

2g de corante lipossolúvel verde e amarelo

2g de pó dourado cintilante

30ml de álcool de cereais

Modo de preparo

Ganache:

Em uma panela, aqueça o creme de leite, as raspas de limão, a glucose e a manteiga. Assim que abrir fervura, despeje sobre o Chocolate Unique Branco 35% Cacau e aguarde esfriar para aplicar na casca (faça de véspera).

Cascas:

Derreta uma pequena porção de Chocolate branco Unique 35% Cacau e tinja nas cores verde e amarelo. Tempere o chocolate já colorido, respingue nos moldes com o auxílio de um pincel ou uma escova de dentes e aguarde cristalizar. Em um recipiente pequeno, junte o pó dourado e um pouco de álcool de cereais. Respingue no molde com a ajuda de um pincel ou uma escova de dentes. Aguarde secar/evaporar o álcool. Derreta e tempere o Chocolate Unique 70% Cacau conforme as instruções da embalagem Preencha as cascas com o Chocolate Unique 70% Cacau e remova o excesso, virando a forma de cabeça para baixo dentro da tigela com chocolate temperado. Leve para cristalizar por 5 minutos na geladeira. Espalhe a ganache na cavidade do ovo com a ajuda das costas de uma colher para espalhar bem e ficar uniforme. Leve à geladeira por 5 minutos. Preencha a forma com o Chocolate Unique 70% Cacau com o objetivo de selar a ganache na casca. Leve para cristalizar por 15 minutos ou até a casca soltar do molde. Recheie com bombons sortidos e feche as cascas usando uma superfície aquecida.

Material:

Molde 350 g de ovo de Páscoa

Pincel

Escova de dentes

Técnicas:

Têmpera do chocolate

Derretimento de chocolates e coberturas