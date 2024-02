Prefeitura de Sumaré realiza 3º Feirão do Emprego no dia 9

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), realizará o 3º Feirão do Emprego. O evento será no dia 9 de março, das 9 às 15 horas, no shopping ParkCity, na Avenida Rebouças, 3.400, região central. Serão diversas empresas, nacionais e multinacionais, que oferecerão mais de 250 vagas de emprego.

“Sumaré trabalha para a geração de emprego e renda. O Feirão do Emprego é uma grande oportunidade para empregadores e, principalmente, população, de uma colocação no mercado de trabalho”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Os interessados devem levar documentos pessoais e um currículo atualizado. Durante o evento serão oferecidas também palestras voltadas ao mercado de trabalho, com temas que vão desde elaboração de currículos, passando por definição de carreira até técnicas para entrevistas e também haverá sorteio de bolsas para cursos técnicos livres e graduação.

O 3º Feirão do Emprego conta com o apoio da Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré), ParkCity Sumaré, faculdade Anhanguera, SEBRAE, Grupo É pra Já e ETEC Sumaré.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site