“Chega com o Ozempic”: Anitta dá bronca na magreza excessiva de Maya Massafera

A cantora, compositora, atriz e empresária brasileira Anitta, conhecida nacional e internacionalmente tanto pelo sucesso da sua carreira quanto por suas opiniões sinceras, recentemente chamou a atenção durante um momento descontraído na Paris Fashion Week. Em um vídeo divulgado por Maya Massafera, a cantora aparece aconselhando a influenciadora sobre sua magreza excessiva. “Já está parecendo um esqueleto. Se eu sou você eu engordaria 4kg”, disse Anitta. Maya retrucou, dizendo que a cantora parecia um dos haters da internet. Anitta, no entanto, não hesitou: “Amiga é diferente de hater. Amiga é aquela que liga e fala ‘amiga, emagreceu demais, vamos parar um pouquinho’. Já chega com o Ozempic, chega com o Mounjaro. Tem que saber dosar. Agora tem que comer uma besteira”.

Em meio à popularidade de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, usados para emagrecer, a esteticista dermaticista Patrícia Elias alerta há um bom tempo seus milhões de seguidores sobre os perigos do emagrecimento sem controle, pois estes medicamentos podem viciar pela praticidade, mas o preocupante é que como a pessoa perde o apetite e não consome a quantidade suficiente de proteína, além de perder massa gorda também perderá massa magra, ocasionando a famosa cara de Ozempic rosto murcho e com perda muscular do corpo.

A especialista indica soluções naturais que não fazem mal à saúde como a fibra Psyllium, por exemplo, que ganhou espaço entre os que preferem evitar remédios. “O Psyllium não é medicamento. É uma fibra que, ao ser ingerida, provoca saciedade e, associada a outros ingredientes naturais, como gengibre e canela, melhora o metabolismo e contribui para a desinflamação do corpo, promovendo o emagrecimento”, enfatiza Patrícia.

Além de sua ação direta no apetite, a profissional destaca que é essencial lembrar que fatores como colesterol elevado, inflamações no corpo e problemas na tireoide também influenciam o peso. “Antes de iniciar qualquer estratégia de emagrecimento, é fundamental realizar exames médicos para identificar possíveis condições subjacentes. O tratamento adequado desses fatores pode ser determinante para o sucesso na perda de peso”, acrescenta Patrícia.

Para quem deseja incorporar o Psyllium de forma prática, a receita é simples: basta ferver 500 ml de água, adicionar pedacinhos de gengibre, canela (em pó ou em pau) e uma colher cheia de sopa de Psyllium. A especialista recomenda consumir 250ml da bebida 10 minutos antes do almoço e 250ml no jantar para ajudar a controlar o apetite e ainda ganhar benefícios no metabolismo. Lembrando que ao optar por este tratamento natural para perder peso é necessário aumentar o consumo de água durante o dia (em média 3 litros).

“Esse método, além de ser fácil de aplicar no dia a dia, representa uma solução acessível e natural para aqueles que buscam emagrecer sem recorrer a remédios. Costumo chamar de Ozempic natural, pois a receita se coloca como uma alternativa segura para quem deseja alinhar saúde e perda de peso sem colocar o corpo em risco”, finaliza Patrícia.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Especialista em tratamento de Melasma, hipercromias, flacidez cutânea e saúde da pele em geral, Patrícia é sócia fundadora da Clínica de Estética Patrícia Elias e comanda o maior canal do YouTube brasileiro para este ramo com mais de 7.4 milhões de inscritos. O sucesso na internet aconteceu pelo desejo que ela tinha de levar as informações verdadeiras e seguras para as pessoas que procuram por cuidados da pele.

