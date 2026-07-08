Ozivy faz interesse por Ozempic recuar 31% na Open Web através de maior acessibilidade

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O mercado de saúde e bem-estar no Brasil vive uma mudança histórica. A febre das canetas emagrecedoras agora vive a chegada do Ozivy, o primeiro medicamento à base de semaglutida desenvolvido por uma farmacêutica 100% nacional (EMS). Com isso, há uma mudança no comportamento do consumidor, que agora enxerga uma rota de maior acesso financeiro para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Segundo o levantamento exclusivo da Taboola, líder global em oferecer performance em escala para anunciantes, o anúncio e a subsequente chegada do medicamento às prateleiras operaram uma transformação na dinâmica de consumo de conteúdo de saúde na Open Web. O interesse pelo termo “Ozivy” registrou um crescimento de 100% nos últimos 90 dias, acumulando 109 mil pageviews. Esse movimento foi acompanhado de perto pelo interesse pelo próprio laboratório fabricante, o termo “EMS”, que disparou 26.508% e somou 131 mil visualizações de páginas, refletindo o comportamento do brasileiro de correr para investigar a credibilidade e a capacidade de distribuição da farmacêutica nacional. Já o interesse pelo princípio ativo “semaglutida” saltou 141%, acumulando 328 mil pageviews.

Essa popularização do medicamento brasileiro e a promessa de um preço mais competitivo mexeram diretamente com o império das marcas importadas que até então dominavam o setor de canetas emagrecedoras. O interesse pelo “Ozempic”, produzido pela dinamarquesa Novo Nordisk, registrou uma queda de 31%, mesmo mantendo uma base robusta de 474 mil pageviews. Essa retração pode sinalizar uma fragmentação imediata do mercado, indicando que uma parcela significativa de potenciais consumidores migrou sua atenção para a alternativa nacional. Alternativas de outras classes farmacêuticas também pegaram carona no ecossistema de curiosidade do público, como o “Mounjaro” (tirzepatida), cujo interesse avançou 56% e somou 362 mil pageviews no mesmo intervalo.

“O brasileiro está consumindo a pauta de saúde sob a ótica da autonomia e do custo-benefício, pois a chegada de um fabricante nacional robusto descentralizou o interesse do público, com o consumidor rapidamente percebendo que a eficácia da semaglutida agora está atrelada a uma realidade mais acessível. O que antes era um item de luxo restrito a poucos, virou um debate de massa sobre saúde pública e bem-estar“, afirma José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

À medida que o produto começou a ser distribuído de fato, na segunda quinzena de junho, o imediatismo do consumidor transferiu-se para o ponto de venda final, fazendo o interesse pelo termo “farmácias” saltar 178%, acumulando 368 mil visualizações de páginas. No todo, os dados revelam um consumidor brasileiro extremamente atento, hiperconectado e disposto a monitorar o rumo da indústria para garantir o acesso a tratamentos de ponta de forma mais facilitada.

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