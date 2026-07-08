Molina reforça protagonismo regional ao lado de Tarcísio e Marcos Pereira

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O Republicanos reuniu, na noite desta terça-feira (7), em São Paulo, pré-candidatos e lideranças estaduais e nacionais para alinhar os próximos passos do partido. Entre os participantes estava Ricardo Molina, que saiu do encontro com uma missão importante: coordenar a presença do governador Tarcísio de Freitas em 41 municípios da região.

Ao lado do presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, e do governador Tarcísio, Molina reforçou seu espaço dentro da legenda e sua participação no projeto estadual do partido.

“Receber essa missão é uma demonstração de confiança. Eu sei a responsabilidade que é ajudar a organizar esse trabalho na região e transformar essa força política em resultado para as cidades”, afirmou Molina.

A relação com Marcos Pereira tem sido um dos pilares da atuação de Molina. A parceria já ajudou a viabilizar recursos para municípios da região, especialmente em áreas como saúde, segurança e infraestrutura.

“Política boa é aquela que chega na ponta. Quando uma cidade recebe recurso, quando uma demanda sai do papel e quando uma liderança municipal encontra porta aberta, é aí que a política faz sentido”, destacou.

Molina também trabalhou no Governo do Estado como assessor especial de Tarcísio, atuando no relacionamento com prefeitos, vereadores, secretários e lideranças municipais. Para ele, a experiência mostrou a importância de conhecer os caminhos do governo para defender as cidades com mais eficiência.

“Trabalhar com o governador Tarcísio me ensinou muito sobre responsabilidade, timing e entrega. Ele decide com técnica, cobra resultado e respeita os municípios. É esse jeito sério de fazer política que eu quero levar para a Assembleia”, disse.

De acordo com o Republicanos, Molina é o único pré-candidato da legenda na região. Em 2022, recebeu 52.214 votos para deputado estadual, foi o mais votado em Americana e Nova Odessa e assumiu posteriormente a posição de primeiro suplente do partido.

“Não estamos começando do zero. Existe votação, trabalho feito mesmo sem mandato e uma rede de lideranças que acredita nesse projeto. A região precisa de um deputado presente, com diálogo no Governo do Estado e parceria em Brasília”, concluiu Molina.

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