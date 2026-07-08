O Novo Hyundai i20 chega para ser a novidade no agora disputado mercado de mini SUVs do Brasil. A Volkswagen acertou com o Tera, que caiu no gosto do público e a Chevrolet veio logo atrás com o Sonic.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um dos principais atrativos do carro que é produzido em Piracicaba (SP) e posicionado entre o Hyundai HB20 e o Creta é o preço. Com preços entre R$ 99.990 e R$ 139.990, também concorre com SUVs compactos (como o Fiat Pulse) e hatches premium (como o VW Polo). O modelo mede 4,13 m de comprimento e oferece 346 litros de porta-malas.

Afinal, o novo Hyundai i20 é posicionado como hatch ou mini SUV

Desempenho e Consumo

O i20 conta com duas opções de motorização no mercado nacional:



Versões de entrada: Motor 1.0 aspirado com câmbio manual de 5 marchas (até 80 cv com etanol).

Versões topo de linha: Motor 1.0 TGDi turbo flex, recalibrado para 115 cv e 17,5 kgfm de torque, atrelado a uma transmissão automática de 6 velocidades.

Versões e Preços i20

A linha é composta por seis versões. O i20 aposta em um pacote tecnológico que inclui frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo (Stop & Go) e centralização de faixa nas configurações mais caras comprecar.com.br – O novo Hyundai i20 chega ao mercado brasileiro:

Comfort 1.0 MT: R$ 99.990

Limited 1.0 MT: R$ 104.990

Limited 1.0 Turbo AT: R$ 125.990

X Line 1.0 Turbo AT: R$ 128.990 Novo Hyundai 2027: preços, versões e equipamentos

Platinum 1.0 Turbo AT: R$ 134.990 Novo Hyundai 2027: preços, versões e equipamentos

Ultimate 1.0 Turbo AT: R$ 139.990 Novo Hyundai 2027: preços, versões e equipamentos