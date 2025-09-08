O Pronto Atendimento do Zanaga agora conta com atendimento pediátrico 24horas. A medida representa um avanço significativo para a rede municipal, especialmente para as famílias que dependem de assistência emergencial para crianças.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além da implantação da pediatria 24 horas, o PA do Zanaga passou por melhorias operacionais que elevam a qualidade do serviço prestado.

Entre elas, destaca-se a instalação de controle de acesso, que garante mais segurança para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Além do atendimento 24h

Também houve ampliação da equipe de enfermagem, proporcionando um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente.