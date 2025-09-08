Procon e CPFL orientam sobre atendimento ao consumidor de Americana

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio do Procon, recebeu na quinta-feira (4) a visita de representantes da CPFL Paulista: a coordenadora de atendimento, Luciane Xavier da Silva, e a colaboradora Célia. Elas foram recepcionadas pelo diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, que apresentou um panorama geral do trabalho desenvolvido pelo órgão, especialmente nos atendimentos relacionados à concessionária.

Durante o encontro, Luciane destacou a importância de orientar os clientes a, sempre que possível, procurar primeiramente a CPFL para o encaminhamento de suas demandas. Essa prática possibilita que a distribuidora de energia atue de forma imediata e direta na solução dos problemas.

“Muitas pessoas procuram pelo Procon quando o caso é relacionado à CPFL, sobrecarregando desnecessariamente o órgão municipal e desviando sua atuação de casos mais complexos que efetivamente demandam sua intervenção”, afirmou a coordenadora de atendimento da empresa.

“O Procon fortalece a cidadania, garante relações de confiança e apoia o cliente em situações mais complexas. Quanto aos casos ligados à CPFL, orientamos a procurar diretamente pela empresa, já que o assunto pertence a eles e isso garante mais agilidade na solução e maior satisfação do consumidor”, destacou Estevão.

O Procon Americana funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no térreo do Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85, Centro). O atendimento também pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3475-9008.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP