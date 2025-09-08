O presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu um grande revés nas eleições provinciais de Buenos Aires, no domingo, consideradas como um teste decisivo para o desempenho do seu partido libertário nas eleições legislativas do próximo mês.

O recém-formado partido La Libertad Avanza, do antigo comentador de televisão, obteve apenas 34% dos votos na maior província da Argentina, perdendo por uma esmagadora maioria para a oposição peronista de esquerda, que terminou com 47% dos votos.

Milei admitiu que a perda de 13 pontos

percentuais por parte do partido foi uma “derrota clara”.

“Se alguém quer começar a reconstruir e seguir em frente, a primeira coisa que deve fazer é aceitar os resultados”, disse Milei aos apoiantes na sede do partido.

