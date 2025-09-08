O abuso feito a uma idosa tem causado revolta em moradores da Praia Azul em Americana. A senhora era moradora do bairro e o caso aconteceu no mês passado. Ela teria sido violentada e estuprada em casa.

A reportagem teve a informação do caso com pedidos de apoio para guarda dos animais que ficaram em casa após ela ter sido levada para o hospital. A postagem feita este final de semana aponta que a idosa veio a falecer, mas ainda não foi confirmada a informação.

O relato abaixo foi postado em páginas da região da Praia.

Abuso

Vizinhança chama polícia após ver moradores de rua entrarem na casa dessa senhora da foto, mais o inesperado aconteceu quando os vizinhos chamaram a polícia descobriram que os moradores abusaram dela sexualmente.

, bateram nela e roubaram os utensílios de sua casa… a vítima foi encontrada nesse estado do vídeo, foi encaminhada para o hospital porém com 2 dias internado veio a falecer… E os responsáveis pelo crime não foram encontrados!

Esse caso aconteceu há alguns….

Mais que fique registrado aqui a nossa indignação, por falta de acolhimentos pelas pessoas que são mais idosas, por segurança no nosso bairro, por mais uma vida que sofreu por abuso sexual, por mais um abandono ao idoso e por tantas outras infrações que conseguimos observar com esse relato …

