No próximo dia 13 de setembro, acontece a 1ª Feira dos Produtores Rurais, organizada pela empresária Rosângela Piconi e seu esposo, o agricultor Maurício Oliveira, da Silagem Oliveira.

📍 Local: Sítio da família – Estrada Municipal Olindo Biondo, 5847 – Sumaré/SP

🕘 Horário: das 9h às 16h

👉 O evento contará com:

☕ Café da manhã colonial

🛍️ Diversos expositores com produtos do campo

🎨 Artesanato local

🍬 Doces caseiros

🌭 Linguiças artesanais

🐮🐰🐥 Uma incrível Mini Fazendinha para toda a família

Feira pra toda a família

Será um dia especial para valorizar o trabalho rural, conhecer o artesanato e os sabores da nossa região, saborear produtos fresquinhos e viver momentos únicos no campo.