No próximo dia 13 de setembro, acontece a 1ª Feira dos Produtores Rurais, organizada pela empresária Rosângela Piconi e seu esposo, o agricultor Maurício Oliveira, da Silagem Oliveira.
📍 Local: Sítio da família – Estrada Municipal Olindo Biondo, 5847 – Sumaré/SP
🕘 Horário: das 9h às 16h
👉 O evento contará com:
☕ Café da manhã colonial
🛍️ Diversos expositores com produtos do campo
🎨 Artesanato local
🍬 Doces caseiros
🌭 Linguiças artesanais
🐮🐰🐥 Uma incrível Mini Fazendinha para toda a família
Feira pra toda a família
Será um dia especial para valorizar o trabalho rural, conhecer o artesanato e os sabores da nossa região, saborear produtos fresquinhos e viver momentos únicos no campo.