MAC Americana exibe o filme nacional “Rinha” nesta 2ª-feira às 19h30
O filme nacional “Rinha” (2008) é o destaque da Sessão Pontos MIS, nesta segunda-feira (8), no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, às 19h30. A entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293.
A obra revela os bastidores das lutas clandestinas em festas exclusivas e secretas para as apostas e diversão de playboys e milionários, em São Paulo. Baseado em fatos reais, o filme mostra ex-estudantes de um colégio americano em eventos clandestinos regados a bebidas, drogas e violência. No elenco, estão Leonardo Miggiorin e Paolla Oliveira. A classificação é de 18 anos.
O programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.
“O Programa Pontos MIS traz para Americana filmes de qualidade e que, muitas vezes, ficam de fora do circuito comercial. É uma ótima opção para quem gosta de cinema”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
