Padre e pastor vão à CM abençoar gestão Monaro

Um Padre e 1 pastor foram à CM abençoar gestão Monaro

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta tarde (30), evento ecumênico com a presença do padre Agnaldo Moreira da Silva e do pastor Elinaldo Pita. No encontro com vereadores e servidores, os religiosos deram suas bênçãos às atividades desenvolvidas na Casa de Leis, além de conduzir uma oração coletiva em prol do Município. Ainda em sua visita à Câmara, ambos os líderes religiosos compartilharam palavras de gratidão, reflexão e esperança, demonstrando como a espiritualidade pode transcender fronteiras confessionais e unir as pessoas em um momento de reverência compartilhada.

Também nesta tarde, o presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro, entregou cópia da Moção 396/2023, por meio da qual manifesta aplauso ao padre Agnaldo Moreira da Silva, um exemplo de dedicação e serviço à comunidade, por ocasião do seu aniversário de 14 anos de Ordenação Presbiteral. Essa moção expressa o reconhecimento unânime pelo compromisso e contribuição do padre Agnaldo para a vida religiosa e social da região.

Além do presidente do Legislativo, o evento ecumênico de hoje contou com a presença dos vereadores Arnaldo Alves, Carlão Motorista, Celso Ávila, Eliel Miranda, Jesus, Juca Bortolucci, Kátia Ferrari e Nilson Araújo.

“A presença desses líderes religiosos na Câmara serve como exemplo de como a fé pode ser um catalisador para a unidade, em vez de fonte de divisão”, afirmou Paulo Monaro, destacando a importância do respeito mútuo na sociedade.

