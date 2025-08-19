Candidato a presidente de apoio a Jair Bolsonaro em 2022, Padre Kelmon passa pela região estes dias. Ele foi candidato pelo PTB de Roberto Jefferson e protagonizou cenas que chamaram a atenção nos debates do 1o turno.

Ele foi chamado de Padre de Festa Junina e também atacou Lula, se tornando famoso no pleito eleitoral para todo o país.

O padre foi fotografado no calçadão de Americana na manhã desta terça-feira e tem agenda em rádios de Nova Odessa e Sumaré.

Padre Kelmon falou ao NM

O Padre falou com o NM no ano passado. Questionado se viria candidato a deputado federal para ter uma vaga na Câmara Federal, ele disse que sua meta é buscar ‘coisa grande’- como ser candidato a presidente, prefeito de São Paulo ou a governador.

Ele ainda tem se colocado como pré-candidato a presidente no ano que vem. Ele figura como filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e Waldemar da Costa Neto.

