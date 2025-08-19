Kamylinha defendeu Hytalo Santos dizendo que ele a “salvou” que é grata a ele e que ele é um pai pra ela. A psicóloga no vídeo do Felca já previa isso.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ela não entende o preço que pagou. O mais grave: ele sempre escolhia crianças em situação de pobreza e vulnerabilidade.

Vídeo Kamylinha

Vidente que acertou prisão de Hytalo Santos faz previsões bombásticas para Felca

O vidente e místico das celebridades, Robério de Ogum, voltou a causar burburinho no meio artístico e nas redes sociais ao acertar, com exatidão, a prisão de Hytalo Santos, influenciador citado na grave denúncia feita por Felca sobre um suposto esquema de exploração de crianças e pornografia infantil na internet.

Na segunda-feira (11), em entrevista a um podcast, Robério disse que Hytalo seria preso até o fim desta semana. E isso aconteceu hoje (15). Além disso, fez previsões para Felca, falou sobre atentado e revelou o que o plano espiritual diz sobre toda essa exposição.

Segundo Robério, Felca foi “usado por Deus” para expor os crimes e que sua coragem não veio por acaso. “Felca foi usado pelo plano espiritual. Uma intuição e uma coragem guiadas pela luz o fizeram agir. Ele foi iluminado e expôs tudo de maneira responsável e assertiva para que a denúncia fosse levada a sério — e foi. Ele não sofrerá atentados nem será assassinado. Ninguém vai calá-lo justamente porque foi guiado por Deus. Ele está protegido”, garante o vidente.

Robério afirma ainda que leis mais rigorosas sobre o tema serão aprovadas e que a justiça será feita para proteger menores de idade. Tudo isso graças a Felca. Já sobre Hytalo Santos, o místico foi direto. “Como falei no início da semana, ele seria preso muito rapidamente. Ele sim será julgado e sofrerá represálias. Felca está seguro. É o que me diz o plano espiritual”.

Leia + sobre Famosos, artes e música