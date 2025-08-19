Pastor Miguel pede recapeamento asfáltico na Avenida Ângelo Pascote

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura execute o recapeamento asfáltico da Avenida Ângelo Pascote, localizada no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima.

No documento o autor aponta que representantes de indústrias e comércios localizados na avenida relataram que o asfalto está deteriorado em toda a extensão da via, com excesso de buracos que têm atrapalhado a mobilidade do trânsito. “A situação do pavimento está gerando transtornos para os cidadãos e dificultando a circulação dos motoristas, pois é uma via de grande fluxo de veículos”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 19, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional