A plataforma americana de apostas Polymarket abriu um mercado especulativo questionando se o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes será impichado em 2025.
Na última última semana, os traders da plataforma apostaram em 18% de chance do ministro ser afastado pelo Senado brasileiro até o final deste ano, com aumento de cinco pontos percentuais em relação a semana anterior.
A flutuação é reflexo direto da ordem de prisão domiciliar expedida por Moraes contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que gerou novas reações contrárias da Casa Branca de Donald Trump.
O auge das apostas pelo impeachment Alexandre de Moraes
O pico de apostas favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes aconteceu em 10 de julho de 2025, quando a tensão entre Brasil e Estados Unidos atingiu um novo patamar. Na data, o presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, justificando a medida como resposta direta às decisões do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas delas assinadas por Moraes.
Naquele momento, o mercado reagiu com alta nas apostas de que o Senado brasileiro cederia à pressão internacional e iniciaria um processo de impeachment contra o ministro, fazendo com que o contrato “sim” chegasse a valer mais de 25 centavos, o maior valor registrado até agora.
Desde então, no entanto, o interesse por essa hipótese perdeu força, e o valor da aposta caiu, refletindo uma queda na confiança de que os Estados Unidos conseguirão influenciar o Congresso brasileiro.
