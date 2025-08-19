A plataforma americana de apostas Polymarket abriu um mercado especulativo questionando se o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes será impichado em 2025.

Na última última semana, os traders da plataforma apostaram em 18% de chance do ministro ser afastado pelo Senado brasileiro até o final deste ano, com aumento de cinco pontos percentuais em relação a semana anterior.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A flutuação é reflexo direto da ordem de prisão domiciliar expedida por Moraes contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que gerou novas reações contrárias da Casa Branca de Donald Trump.