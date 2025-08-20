O polêmico Padre Kelmon também encontrou lideranças políticas em sua passagem rápida por Americana e região. Ele esteve na rádio Paraíso e se encontrou com o ex-vereador de Nova Odessa José Pereira, que também foi forte articulador no governo Bill Vieira de Souza (2013-2020). O encontrou animado foi registrado nas redes sociais de ZP.

Já em Americana, PK se encontrou com o presidente local do DC, corretor imobiliário Cláudio Gil. O papo entre os dois foi tranquilo e CGil relatou um pouco de como anda a política na cidade.

Polêmicas de Padre Kelmon

Candidato a presidente de apoio a Jair Bolsonaro em 2022, o candidato Padre Kelmon passa pela região estes dias. Ele foi candidato pelo PTB de Roberto Jefferson e protagonizou cenas que chamaram a atenção nos debates do 1o turno. Ele foi chamado de Padre de Festa Junina e também atacou Lula, se tornando famoso no pleito eleitoral para todo o país.

O Padre falou com o NM no ano passado. Questionado se viria candidato a deputado federal para ter uma vaga na Câmara Federal, ele disse que sua meta é buscar ‘coisa grande’- como ser candidato a presidente, prefeito de São Paulo ou a governador.

