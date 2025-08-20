Lançado projeto de natação exclusivo para meninas em Americana

Com apoio de confederação, iniciativa vai beneficiar 400 crianças, incluindo alunas com deficiência motora

O Instituto Todos Pelo Esporte acaba de anunciar o lançamento do projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas / Americana, que oferecerá aulas gratuitas de Natação para 400 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, exclusivamente do sexo feminino e preferencialmente estudantes da rede pública de ensino, na cidade de Americana, interior de São Paulo.

A realização do projeto em Americana só é possível graças à união de importantes parceiros. A iniciativa será realizada na piscina da Academia R2 Sports e conta com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O projeto tem como patrocinador máster a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, e conta também com patrocínios da Goodyear, Agropalma e i4Pro, via Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site: https://forms.gle/FZwCxkTFihnpdzrg8, com previsão de início das atividades no segundo semestre de 2025.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o apoio ao projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas reforça esse direcionador. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, e essa iniciativa, voltada para meninas e adolescentes de Americana, está alinhada ao nosso compromisso de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Neste ano em que o município celebra seus 150 anos, ações como essa reforçam o vínculo histórico da Suzano com Americana e representam uma oportunidade de fortalecer ainda mais nosso relacionamento com a comunidade, promovendo cidadania e a formação de valores que influenciam positivamente a vida de cada participante”, destaca Joana de Souza Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Além de incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento físico e social das participantes, o projeto também contemplará crianças com deficiência motora, reforçando o compromisso do Instituto com a inclusão e a equidade no esporte.

Apoio

“Apoiar projetos como o ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’ é um dos pilares da nossa gestão na CBDA. Iniciativas que unem inclusão, equidade de gênero e desenvolvimento esportivo não só revelam talentos, mas transformam vidas. A natação é uma ferramenta poderosa de empoderamento, e esse projeto, com seu olhar especial para meninas e atletas com deficiência, reflete exatamente o futuro que queremos para os esportes aquáticos no Brasil: acessível, diverso e cheio de oportunidades”, comenta Diego Albuquerque, presidente da CBDA.

Este será o segundo núcleo do Instituto, que já atende 200 crianças em São Paulo (SP), com um projeto semelhante. Com a expansão para a cidade de Americana, o Instituto amplia o alcance de suas ações e fortalece sua missão de transformar vidas por meio do esporte. Ambos os projetos são destinados a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos.

“Apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento de crianças e jovens por meio do esporte, contribuem para construir um futuro melhor. O patrocínio da Goodyear ao projeto ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’ está alinhado com os pilares de responsabilidade corporativa da empresa, ampliando a conexão com as comunidades onde estamos presentes”, observa Ligia Maia Vannucci, gerente de Comunicação Externa e Assuntos Institucionais da Goodyear do Brasil.

Esporte

“O esporte tem o poder de mudar trajetórias e abrir caminhos. Com o ‘Só Para Elas’, queremos oferecer oportunidades e construir um espaço seguro, acolhedor e inspirador para que meninas possam aprender, se desenvolver e sonhar alto”, afirma Alessandro Serrato, superintendente executivo do Instituto Todos Pelo Esporte.

“Há alguns anos, a Agropalma apoia projetos de natação via lei de incentivo federal por acreditar que o esporte transforma e potencializa vidas. Ao patrocinar o ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’, oportunizamos a prática dessa modalidade para meninas de baixa renda, promovendo saúde, bem-estar, equidade de gênero e desenvolvimento sustentável por meio do esporte”, comenta Wander Antunes, coordenador de Responsabilidade Socioambiental da Agropalma.

“Acreditamos no poder transformador do esporte como ferramenta de inclusão, empoderamento e desenvolvimento social. Ao direcionar recursos para o projeto ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’, reforçamos nosso compromisso com a equidade de gênero e com iniciativas que promovem oportunidades reais para meninas e mulheres. Na i4pro, entendemos que apoiar projetos como este é contribuir para um futuro mais justo, diverso e inspirador para todos”, destaca Carolina Florence Fiuza, diretora de CDHO da i4pro.

“Nos sentimos honrados pelo convite feito pelo Instituto Todos Pelo Esporte em fazermos parte do projeto ‘Todos pela Natação: Só para Elas’. A Academia R2 Sports atua no mercado há mais de vinte anos proporcionando segurança aquática, saúde, bem-estar físico e mental aos seus clientes e agora através do projeto poderemos estender todos os benefícios que o esporte traz a essas meninas, cumprindo um papel social de relevância para nossa empresa”, afirma Ricardo Zulian, sócio da Academia R2 Sports.

Instituto Todos Pelo Esporte

O Instituto Todos Pelo Esporte é uma associação sem fins lucrativos que foi estabelecida em 2013 dedicada à promoção do esporte como ferramenta de inclusão social, educação e desenvolvimento humano. Desde sua fundação, atua com projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, utilizando modalidades esportivas como meio de transformação. Tem como principal objetivo oferecer a prática esportiva para crianças e adolescentes, mostrando sua importância para o convívio social, a educação, a saúde, o bem-estar e a competição. Mais informações através do e-mail [email protected].

