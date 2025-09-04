O ex-padre Leandro Ricardo foi preso nesta quarta-feira (3), após se apresentar no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

Ele era alvo de um mandado expedido em 27 de agosto, referente a uma condenação por abusos cometidos contra menores em Araras, entre 2002 e 2005.

A Justiça determinou pena de 10 anos e seis meses em regime fechado, após o Supremo Tribunal Federal confirmar a condenação e encerrar os recursos possíveis.

Agora ex-padre Leandro

Em 2022, o Vaticano já havia decretado a perda do estado clerical de Leandro, que havia sido afastado da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana, desde 2019.

Segundo a defesa, será feito um pedido de revisão criminal nos próximos dias.

