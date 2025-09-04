O jovem Vinícius, morador da Cidade Jardim em Americana, despertou nesta quarta-feira (3) após semanas sedado. Internado desde o final de julho, seu caso mobilizou familiares, amigos e toda a região, especialmente pela necessidade urgente de doações de sangue.

A notícia da melhora foi celebrada nas redes sociais. Em uma das postagens, uma amiga compartilhou a alegria do momento escrevendo:

“O Vinicius acordou!!! Deus seja louvado!”.

O quadro clínico ainda inspira cuidados, mas a evolução é considerada uma vitória pelos que acompanham sua luta. A família pede que as orações continuem.

