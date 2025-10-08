O show do Padre Patrick apresenta reflexões sobre o verdadeiro significado da felicidade, mesclando fé, humor e emoção em uma linguagem leve e acessível. Das redes sociais para os tablados, Padre Patrick humaniza a fé com irreverência e naturalidade, característica que se tornou marca registrada em suas apresentações.

No palco, o sacerdote leva ao público alegria e diversão, transmitindo mensagens motivacionais e de reflexão. Entre os temas abordados estão a busca pela felicidade e os significados da vida com Deus, sempre em um formato que une proximidade, humor e espiritualidade.

O especial promete momentos de descontração, interação e emoção, reunindo respostas engraçadas, inspiradoras e cheias de humanidade, que já conquistaram milhões de seguidores em suas redes sociais.

Sobre Padre Patrick

Aos 34 anos, Padre Patrick ganhou visibilidade nacional após dez anos dedicados ao sacerdócio. Natural de Santo Antônio do Canaã (ES), foi ordenado em Marabá (PA) e atualmente está à frente da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA). Seu carisma e autenticidade transformaram suas redes sociais em um canal de fé e humor, alcançando milhões de pessoas, inclusive de outras religiões, com as famosas “caixinhas de perguntas” semanais.

Atualmente, integra o casting de influenciadores digitais da Non Stop Produções, agência referência em marketing de influência na América Latina.

Serviço

Espetáculo: Bença, Padre – Gravação do Especial Data: 31/10 Horário: 20h Local: Teatro Bradesco – São Paulo/SP Duração: 1h20min Classificação: Livre



