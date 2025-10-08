A avaliação do presidente Lula da Silva (PT) é a melhor do ano até agora, mostra pesquisa diz Quaest divulgada esta quarta-feira. O projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais, uma das principais promessas de campanha do presidente, vem ganhando popularidade entre os brasileiros após ser aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados.

Lula registra agora empate técnico entre aprovação (48%) e desaprovação (49%), diferença mínima em comparação aos dez pontos negativos registrados em julho.

O destaque vem justamente da alta renda, faixa em que o presidente vinha enfrentando maior resistência. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, a aprovação a Lula subiu sete pontos, chegando a 45% — embora a maioria (52%) ainda o desaprove. Nas faixas de renda baixa e média, os índices permaneceram estáveis.

De acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (8), 67% dos entrevistados afirmam conhecer o projeto, um aumento de 11 pontos percentuais em relação ao levantamento de junho. A aprovação à proposta também subiu: agora, 79% dos brasileiros dizem apoiar a medida — quatro pontos a mais do que na pesquisa de julho.

Expectativas e impacto

Entre os que conhecem o projeto, 41% acreditam que a isenção trará uma “melhora importante” em suas vidas, número que era de 33% em março. Outros 49% esperam apenas uma “melhora pequena”.

A maioria dos entrevistados também se mostra favorável a uma compensação tributária: 64% concordam com o aumento de impostos sobre os mais ricos para viabilizar a medida, contra 29% que discordam.

Lula candidato

O petista deve vir candidato ano que vem. Caso se confirme, Lula será candidato a presidente do Brasil pela sétima vez. Até hoje, ele está empatado em vitórias e derrotas, com 3 pra cada lado (+2002, 2006 e 2002 e -1989, 1994 e 1998).

Percepção econômica

A pesquisa também mostra otimismo moderado com a economia. Para 43% dos entrevistados, a situação do país deve melhorar nos próximos 12 meses — um aumento de três pontos em relação a setembro. Já 35% esperam piora, dois pontos a menos.

Entre os que avaliam o passado recente, caiu de 48% para 42% o percentual dos que acreditam que a economia piorou no último ano. A fatia que considera a situação estável passou de 29% para 35%, enquanto os que veem melhora permanecem em 21%.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro e ouviu 2.004 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O resultado consolida a isenção do IR até R$ 5 mil como uma das bandeiras centrais de Lula para 2026, reforçando a pauta econômica e social que deve marcar sua tentativa de reeleição.

