Santa Bárbara combate mosquito da dengue com tecnologia e monitoramento

Em parceria com o Ministério da Saúde, uso de Estações Disseminadoras de Larvicida contribui para a redução de criadouros

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Entre março e maio deste ano, o Município instalou 1.243 Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs) em nove bairros: Cidade Nova 2, Jardim Esmeralda, Jardim Pérola, Jardim São Fernando, Mollon I ao IV e Vila Pântano.

Os resultados iniciais indicam redução dos índices de infestação do mosquito nas regiões onde a tecnologia foi implantada, segundo o secretário de Saúde, Marcos Pensutti. “Em parceria com o Ministério da Saúde, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, pleiteamos a ampliação da continuidade do projeto por 12 meses, em substituição ao prazo inicial de seis meses. O acompanhamento seguirá sendo realizado de forma sistemática, de modo a avaliar de forma definitiva o impacto da estratégia no controle do vetor”, explicou.

As EDLs são dispositivos que atraem as fêmeas do mosquito para a oviposição. No contato com o equipamento, o inseto toca uma tela impregnada com Pyriproxyfen, produto que atua como regulador de crescimento, impedindo que as larvas se desenvolvam até a fase adulta. Dessa forma, o mosquito transporta o agente para outros criadouros, auxiliando na redução da infestação de forma sustentável e ambientalmente segura.

A manutenção dos equipamentos é realizada mensalmente, com substituição das telas impregnadas para garantir a efetividade da tecnologia. Desde o início do projeto, já foram executadas 4.945 manutenções, assegurando o funcionamento adequado das estações em todas as áreas atendidas.

Orientações

As ações no combate ao mosquito Aedes aegypti seguem ininterruptas durante todo o ano. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

