Três filhotes estão disponíveis para adoção no ‘Adote um Pet’ do Tivoli

Ação em parceria com a ONG SOS Animais e o CCZ visa incentivar a adoção responsável e dar um novo lar a cães resgatados; iniciativa é nesta 4ª-feira, a partir das 19h

O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 8, mais uma edição do projeto “Adote um Pet”, iniciativa que tem como objetivo incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova chance a animais resgatados. A ação acontece a partir das 19h, em frente à loja Cobasi, com a presença de três cães à espera de um lar cheio de amor e cuidado.

Realizado em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste, o projeto reforça o compromisso do Tivoli com causas sociais e de bem-estar animal. Desde o início, a ação já contribuiu para que dezenas de cães e gatos encontrassem novas famílias.

“Cada edição do ‘Adote um Pet’ é uma oportunidade de transformar vidas, tanto dos animais, que ganham um lar, quanto das pessoas, que passam a viver a alegria e o companheirismo que um pet pode trazer”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Como adotar

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. A ONG realiza uma breve entrevista com os interessados, garantindo que cada pet seja acolhido de forma segura e responsável.

Todos os animais disponíveis para adoção já passaram por avaliação veterinária, vacinação e vermifugação.

Uma iniciativa que faz a diferença

O projeto “Adote um Pet” é realizado quinzenalmente e tem ajudado a reduzir o número de animais em situação de abandono. Além disso, reforça a importância da posse responsável, que vai muito além de oferecer abrigo e alimentação: envolve amor, cuidados médicos e compromisso com o bem-estar do animal.

“O Tivoli é um espaço da família e, para nós, ver famílias sendo formadas com novos companheiros de quatro patas é motivo de muita alegria. Queremos inspirar mais pessoas a adotarem e a fazerem parte dessa corrente do bem”, completa Paula.

SERVIÇO

Adote um Pet

Quando: 08 de outubro de 2025

Horário: a partir das 19h

Local: em frente à Cobasi | Tivoli Shopping

