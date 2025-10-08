Outubro Rosa: Nova Odessa tem ações de saúde e caminhada de conscientização

Atividades incluem palestras sobre prevenção ao câncer de mama, coleta de Papanicolau, orientações sobre câncer de mama, vacinação contra HPV e prevenção do câncer bucal

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde e do Fundo Social de Solidariedade, preparou uma ampla programação para marcar o Outubro Rosa. Além de palestras com foco na prevenção do câncer de mama, a iniciativa também inclui exames preventivos, vacinação contra HPV, prevenção do câncer bucal e orientações para toda família. O mês se encerra com a realização da Caminhada da Conscientização do Outubro Rosa marcada para 25 de outubro.

A primeira palestra começa na segunda-feira (13/10), às 13h, no Fundo Social de Solidariedade, e será conduzida pela enfermeira Raquel Santos, coordenadora do Pronto Atendimento do Alvorada, que vai abordar temas como prevenção, autocuidado e a importância do acompanhamento médico regular. Na terça-feira (14/10), às 14h, o Paço Municipal recebe mais uma edição da palestra, desta vez, com a participação especial do Conselho da Mulher.

As ações seguem na quinta-feira (16/10), às 8h, no CRESAM (Centro de Referência da Saúde da Mulher), com a palestra da fisioterapeuta Amanda Gabriela Cavalheiro Tsuneda, profissional da unidade, que também falará sobre a saúde da mulher. Já na sexta-feira (17/10), às 15h, será a vez da Coden Ambiental receber a enfermeira Raquel Santos para mais uma edição da palestra de prevenção ao câncer.

No sábado, 18 de outubro, das 8h às 16h, as UBSs 2, 3 e 5 (São Jorge, São Manoel e Alvorada) estarão realizando coleta de exames de Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos, fundamentais na detecção precoce do câncer de colo do útero. Também haverá vacinação contra o HPV, destinada a pessoas de 9 a 19 anos, além da atualização de todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização para toda a população. A comunidade ainda poderá participar de avaliações odontológicas, voltadas à prevenção do câncer bucal.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Juliana Cristina, o objetivo é oferecer um cuidado integral à comunidade. “Será um momento para reforçar a importância da prevenção e proporcionar acesso facilitado a serviços de saúde que fazem diferença na qualidade de vida da mulher e toda família”, destacou.

Ao longo do mês, enfermeiras de todas as UBSs promoverão rodas de conversa com as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. A programação se encerra com Caminhada da Conscientização Outubro Rosa, marcada para 25 de outubro. A saída será às 8h, em frente ao Paço Municipal, com destino a Praça Central José Gazzetta.

Vales-camisetas

Termina nesta sexta-feira (10/10) a retirada de “vales-camisetas” para a Caminhada Outubro Rosa. Os interessados deverão doar uma lata de leite em pó de 380g ou 400g, ou um pacote de fraldas descartáveis (infantis ou adultas) para receber o vale. As doações podem ser entregues das 9h às 16h, na sede do Fundo Social de Solidariedade (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro).

No dia do evento, para retirar a camiseta, basta apresentar o vale no Paço Municipal, entre 7h e 8h, antes da largada da caminhada.