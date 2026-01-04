Um homem que pagou R$ 1,6 mil para ter sua CNH falsa foi parado em ação da Policia Rodoviária Estadual em Americana este sábado.

Durante a Operação Saneamento, a Polícia Militar Rodoviária abordou um ônibus na Rodovia Anhanguera, em Americana/SP, e constatou que o condutor utilizava uma CNH falsa.

Após consultas aos sistemas, verificou-se que ele não possuía habilitação.

Pagou e confessou

O motorista confessou ter pago R$ 1.600,00 para obter o documento fraudulento. Ele foi preso em flagrante, conduzido à CPJ de Americana e indiciado por falsificação de documento público. A empresa providenciou outro motorista para dar continuidade à viagem dos passageiros.

