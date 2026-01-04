Ganhou R$ 21- O vereador de Nova Odessa Elvis Pelé (PL) participou de um bolão que acertou quatro números da Mega da Virada e acabou por receber um prêmio bem menor do que o esperado. E ficou no prejuízo, mas levou o assunto com bom humor.

Ao conferir o bilhete na lotérica, o vereador afirmou que o prêmio foi de R$ 216. Como a aposta foi feita em um bolão com outras nove pessoas, o valor precisou ser dividido entre todos.

O bolão do Pelé deixou de participar e levar parte do prêmio de mais de R$ bilhão por dois números- 9 e 32. Com a quadra, Elvis acreditava que o valor pago seria mais alto, como ocorreu em anos anteriores.

Vereador ficou com R$ 21

“Ficou cerca de R$ 21 para cada um”, explicou, em tom bem-humorado. Pelé lembrou na publicação que ‘investiu’ R$ 50 na aposta, o que resultou em prejuízo de R$ 30.

E resumiu o episódio brincando com a sorte e ter ou não ter.

