Aos 55 anos, Andrea Sunshine fala sobre hábitos que mantêm sua forma física e atraem homens com metade da sua idade

Leia + sobre esportes

“Quando vou a um encontro em um restaurante, coloco meus ovos em um pote ou em um saco com zíper e levo comigo”, conta. Foto: @andrea__sunshinee/Instagram Em entrevista exclusiva ao The Mirror, Andréa Sunshine, conhecida como a “vovó fitness”, falou abertamente sobre a disciplina por trás de seu corpo definido e os hábitos que mantém há anos.

Aos 55 anos, Andréa exibe uma forma física que costuma impressionar seguidores ao compartilhar registros de sua rotina intensa de treinos. Em publicações recentes, ela apareceu posando na academia, com músculos definidos e postura confiante, reforçando a filosofia que carrega. “Resiliência se parece muito com isso. Permaneci focada, disciplinada e fiel a mim mesma. O ano está acabando, mas o trabalho nunca para”, escreveu.

Segundo ela, os resultados são fruto de regras bem estabelecidas. Andréa segue uma alimentação altamente proteica e tem nos ovos um dos pilares da dieta: são cerca de 15 por dia, o que soma mais de 5 mil por ano. O compromisso é tão sério que, segundo contou, o alimento costuma acompanhá-la até em encontros românticos.

“Os homens com quem eu saio geralmente acham engraçado, como a maioria das pessoas”, contou. “Mas muitas vezes saio com pessoas que também são do meio fitness ou levam um estilo de vida ativo. Eles entendem que alguém como eu precisa seguir algumas regras. Quando vou a um encontro em um restaurante, coloco meus ovos em um pote ou em um saco com zíper e levo comigo. Preciso manter minha rotina e não vou abrir mão disso por ninguém.”

Andréa consegue se exercitar por até 8h por dia. Foto: @andrea__sunshinee/Instagram

A influenciadora também comentou sobre as críticas que recebe. Ao longo dos anos, algumas pessoas já classificaram seu corpo como “masculino”, algo que, segundo ela, não interfere em suas escolhas. Andréa afirma passar até oito horas por dia treinando e acredita que a combinação de exercícios intensos, alimentação disciplinada e práticas como o nude yoga contribuem para sua aparência jovial.