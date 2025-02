Pague Menos faz Festival de Limpeza em fevereiro

A Rede de Supermercados Pague Menos reafirma seu compromisso de oferecer aos clientes preços competitivos e produtos de alta qualidade com o Festival de Limpeza, uma campanha que promete transformar a rotina de higiene e organização. De 5 a 18 de fevereiro, as 37 lojas físicas, localizadas em 21 cidades do interior de São Paulo, estarão repletas de ofertas imperdíveis em produtos essenciais.

O mercado de produtos de limpeza no Brasil apresenta um crescimento expressivo, movido pela busca por praticidade, eficiência e inovação. Dados recentes mostram que os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes, priorizando itens com fragrâncias agradáveis, soluções sustentáveis e versatilidade no uso diário. Além disso, a demanda por produtos que combinem eficiência e respeito ao meio ambiente tem crescido, reforçando a importância de oferecer opções que atendam a essas necessidades.

Segundo Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, o setor de higiene e limpeza tem mostrado grande potencial nos últimos anos. “Os Clientes buscam inovação nessa categoria, procurando produtos que ofereçam praticidade, qualidade e fragrâncias agradáveis. É essencial investir em itens que garantam segurança e preservação ambiental. Escolher os produtos certos para cada tipo de limpeza evita desperdícios e garante resultados satisfatórios”, explica Cecon.

O Festival de Limpeza da Pague Menos acontece simultaneamente nas 37 lojas. Durante o período da campanha, de 5 a 18 de fevereiro, uma ampla variedade de produtos estará disponível com preços imbatíveis, garantindo economia e praticidade para atender às necessidades de limpeza e higiene do público. Para conferir os horários de funcionamento e endereços das lojas, acesse o site oficial: www.superpaguemenos.com.br/unidades/s.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 37 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos.

