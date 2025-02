Antibióticos e o tratamento de doenças respiratórias em cães e gatos

O tratamento das doenças respiratórias em cães e gatos é um desafio constante que exige muita atenção. O uso indiscriminado de antibióticos leva ao desenvolvimento de resistência bacteriana, malefícios a saúde do seu pet e nem sempre pode estar adequado ao quadro clínico infeccioso apresentado pelos animais de companhia.

“A amoxicilina associada ao ácido clavulânico mostra-se como uma das principais opções no combate dos problemas respiratórios, mas é preciso entender a importância de ser fiel ao tratamento correto até o final”, alerta a médica-veterinária Patricia Guimarães, promotora técnica de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

Os gatos, por exemplo, podem sofrer com Infecções de Vias Aéreas Superiores de maneira primária ou secundária à outras doenças que abriram portas para o seu aparecimento. Entre as principais bactérias responsáveis pelas infecções, destaca-se a Pasteurella multocida – micro-organismo que infecta um grande número de espécies, inclusive os humanos. Essas infecções destacam-se por seu potencial de transmissão entre os felinos.

“Os sinais clínicos mais comuns que podem ser observados incluem febre, letargia, dificuldade de respirar, anorexia e secreção nasal purulenta. Embora sejam sintomas clássicos de quadros respiratórios infecciosos, alguns felinos podem manter o podem apresentar apetite e comportamento normais mesmo tendo desenvolvido as infecções. Por isso, a avaliação de um médico-veterinário é fundamental para a identificação correta do quadro e a melhor prescrição de tratamento”, orienta Patricia Guimarães.

As doenças respiratórias são frequentes em humanos e animais. Com os cães não é diferente também apresentarem problemas respiratórios graves que necessitam de suporte médico e terapêutico, muitas vezes com a necessidade do uso de antibióticos.

“Assim como nos humanos, os pets também podem apresentam sinais clínicos mais brandos que são frequentemente observados em doenças respiratórias, como espirros frequentes, corrimento nasal, olhos lacrimejando, perda de apetite e outros. O tutor deve agir rapidamente evitando o agravamento do quadro, pois a evolução de um simples problema respiratório para um quadro mais severo, como uma pneumonia, pode comprometer a saúde do animal de forma grave”, alerta a médica-veterinária da Vetoquinol.

Clavaseptin® P, antibiótico da Vetoquinol

Além da reconhecida eficácia no tratamento de diferentes infecções bacterianas que podem causar prejuízo à saúde dos animais de companhia, a amoxicilina combinada ao ácido clavulânico torna-se ainda mais potente e eficaz. Essa associação entre princípios ativos, torna Clavaseptin® P, antibiótico da Vetoquinol Saúde Animal, eficaz para atuar contra bactérias beta-lactamase resistentes, oferecendo também ao médico-veterinário a oportunidade de tratamento para outras infecções bacterianas, como as infecções de pele e do trato urinário.

“Além de efetivo e versátil, Clavaseptin® P carrega consigo o selo Easy To Give, concedido pela britânica Internacional Society of Feline Medicine (IFSM) por oferecer alta palatabilidade, onde mais de 75% dos gatos, espécie esta que possui um paladar extremamente exigente, demonstraram fácil aceitação. A palatabilidade auxilia no momento do manejo terapêutico do cão ou gato, gerando tranquilidade para que o tutor cumpra com a prescrição médica de forma correta. Desta forma, subdosagens e interrupções no tratamento são evitadas, diminuindo os riscos de desenvolvimento de resistência bacteriana, o que contribui para uma melhora mais rápida e para a volta do pet à sua vida ativa e junto à família”, completa Patricia Guimarães.

