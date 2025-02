Smart Fit bate recorde mundial de abertura de academias

A Smart Fit bateu o recorde mundial de abertura de academias em um mês, entrando para o Guinness Book. A empresa teve 92 unidades inauguradas em dezembro de 2024 que foram auditadas pelo Guinness. Do total auditado, 44 estão no Brasil, 21 no México, e 27 em outros países da América Latina.

Em 2024 foram 300 novas unidades, 117 localizadas no Brasil, 77 no México e 111 em outros países da América Latina (operações próprias da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru, Panamá e Uruguai e as franquias de El Salvador, Equador, Guatemala, República Dominicana e Honduras).

Edgard Corona, fundador e CEO da Smart Fit, reforça o quanto as inaugurações são importantes para fortalecer a liderança no mercado fitness e para a expansão da rede. “Estamos orgulhosos de conseguir mais esse recorde mundial. É mais uma confirmação que estamos cumprindo nossa missão de democratizar o fitness de alto padrão levando academias de qualidade por um preço justo para o maior número de praticantes”, afirma Corona.

Esse não é o primeiro recorde alcançado pela empresa. Ano passado, a empresa conquistou o recorde mundial de maior número de corredores simultâneos em esteiras em múltiplos locais.

