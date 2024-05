Palestra com Leandro Karnal reúne 900 em Sumaré

A palestra “O Futuro Começa Hoje”, com Leandro Karnal, reuniu cerca de 900 pessoas

na noite desta quinta-feira, 9/5, no Clube Recreativo, em Sumaré. O evento foi realizado pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e contou com a presença de autoridades, empresários, representantes de associações comerciais da região e moradores de diversos municípios.

Doutor em História Social pela USP (Universidade de São Paulo), membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) por mais de 20 anos, Leandro Karnal fez uma reflexão sobre o impacto do futuro na construção do amanhã.

Antes de subir ao palco, Leandro Karnal conversou com exclusividade com a equipe da ACIAS. Ele destacou a importância da educação na construção de um futuro melhor. “A educação é, sem sombra de dúvida, o grande investimento e é um investimento estratégico. Tudo aquilo que você pensa e investe para o futuro se transforma em ferramenta”, comentou.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

“Nós não temos condições de controlar o futuro, mas temos condições de melhorar o caminho para ele. Nós temos condições de fazer com que esse caminho não seja acidentado. Eu não sei o que vai ocorrer, mas se eu dominar a ansiedade, tiver conhecimento, tiver equilíbrio, esse futuro será muito mais fácil”, pontuou.

A palestra hipnotizou o público do começo ao fim. Em suas redes sociais, Leandro Karnal agradeceu a atenção e compreensão do público, que não se importou com a rouquidão de sua voz por conta de uma inflamação na garganta.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, elogiou a iniciativa da ACIAS. “Eu fiquei muito feliz com a palestra. Foi enriquecedora. Quero parabenizar a ACIAS por ter proporcionado esse momento para Sumaré, por ter trazido esse grande pensador para a cidade”, comentou.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, agradeceu a participação de todos e o envolvimento da diretoria da entidade na realização do evento. Em seu discurso, ele também reforçou a importância do comércio local- pedindo para que os consumidores comprem o presente do Dia das Mães nas lojas da cidade-, lembrou a tragédia no Rio Grande do Sul e chamou a atenção para a importância da solidariedade. “A colaboração e a ajuda de todos são essenciais e não podem acabar com o fim da tragédia. Quando tudo isso passar, por favor, não desliguem o botão da solidariedade”, disse. A partir da próxima semana, a ACIAS também será ponto de arrecadação de doações para os moradores do Rio Grande do Sul.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP