Sumaré recebe BikeCine, cinema ao ar livre movido a bicicletas

A cidade de Sumaré receberá, no dia 24 de maio, o BikeCine, o primeiro cinema itinerante movido a bicicletas do Brasil! A atividade será na Praça do Macerenko, região central, a partir das 19 horas, com entrada gratuita.

Os ingressos estão disponíveis no site bikecine.com.br, mas há também uma cota para distribuição no local, uma hora antes. Às 19 horas, haverá a exibição de curtas-metragens. Já às 20 horas, será apresentado o filme Super Mário Bros.

Unindo entretenimento, sustentabilidade e esporte, o BikeCine é um cinema itinerante que funciona apenas com energia limpa e sustentável, gerada pelo próprio público, pedalando. O evento é viabilizado em Sumaré por meio do ProAC, com patrocínio da Belgo Arames, apoio Fundação ArcelorMittal, realização BikeCine e Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

À disposição do público haverá estações de pedalada, fixas com bicicletas e algumas para que ciclistas acoplem suas bikes. Enquanto as bicicletas estão em movimento, elas geram energia (limpa) o suficiente para rodar um filme em um telão inflável. Além das bicicletas geradoras de energia para a exibição, haverá cadeiras à disposição do público.