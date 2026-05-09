Conteúdo será abordado pelo Sebrae-SP dentro do MN Conecta, no Ciesp Americana; evento grátis será na terça-feira (12)

Com foco no mercado de confecção, o Sebrae-SP realiza a palestra gratuita “Mercado em 2026: como crescer em um ano de incertezas”. O conteúdo faz parte do MN Conecta, evento que será realizado no dia 12 de maio, das 19h às 21h, no CIESP Americana, para impulsionar o segmento têxtil na região. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/VSqchsYscj . Mais informações pelo telefone (19) 3412-1070.

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A consultora de negócios do Sebrae-SP, Silmara Regina de Souza, será a palestrante. Especialista em marketing e pequenos negócios, ela afirma que 2026 possui muitos desafios para os empreendedores, como a Copa do Mundo, eleições e mudanças no comportamento de consumo.

“O setor de confecção será diretamente impactado por esses eventos e essa mudança. As empresas que se anteciparem terão mais chances de se posicionarem melhor no mercado e venderem mais”, destaca.

SERVIÇO Palestra

Mercado em 2026: como crescer em um ano de incertezas

Data e horário: 12/5, das 19h às 21h

Local: CIESP Americana

Endereço: Rua do Marceneiro, 134 – Jd. Werner Plaas – Americana/SP

Mais informações: (19) 3412-1070