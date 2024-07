Palmeiras bate Cruzeiro e volta a ser 2o

O Palmeiras venceu o Cruzeiro na noite deste sábado, por 2 a 0, interrompendo a sequência de três vitórias do adversário. Flaco López e Gabriel Menino anotaram os gols da vitória palmeirense no Allianz Parque em duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, o Verdão segue na segunda colocação, com 36 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

O Cruzeiro, com 29, permanece em sexto.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Juventude, às 19 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O alviverde duela com o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30.

