O Palmeiras fez um 1o tempo de rara qualidade e impôs uma derrota sem contestações ao River Plate da Argentina. Foi um 2 a 1 que poderia ter terminado 4 a 0 somente no 1o tempo. O técnico Abel Ferreira nunca perdeu para times argentinos e mostrou que sabe jogar a Copa Libertadores.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O Palmeiras abriu o placar logo no começo da partida. Gustavo Gomes aproveitou cobrança de escanteio feita por André Pereira e cabeceou sem chances para o goleiro Armani.
O Verdão seguiu dominando e criando muitas chances de gols no primeiro tempo. Foi bola na trave e mais chances de gols perdidas.
SEGUNDO GOL- Após o Verdão recuperar a bola, ela chegou até Flaco López, que tocou para Vitor Roque na área. Um toquinho de classe, rasteiro, matando Armani. Palmeiras 2 a 0. E ficou até barato para o River Plate no primeiro tempo.
RIVER DIMINUI NO FINAL DA PARTIDA– O River Plate conseguiu diminuir o placar aos 43 minutos. Após quase um minuto de troca de passes, o zagueiro Martínez Quarta recebeu na entrada da área e mandou a bomba. A bola desviou em Emiliano Martínez e tirou completamente Weverton da jogada: 2 a 1 para o River Plate.
Esse triunfo deixa o Palmeiras com um pé na próxima fase. Afinal, no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (24/9), no Allianz Parque, o time paulista pode empatar para garantir a vaga. Caso perca por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Porém, se o River Plate vencer por dois ou mais gols, aí será o time argentino que avançará à semifinal.
Palmeiras e São Paulo?
O adversário de São Paulo ou River Plate sairá do confronto entre LDU Quito e São Paulo, que fazem o jogo de ida nesta quinta-feira, no Equador.
Leia + sobre esportes