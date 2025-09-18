O Bruxela vai decidir o título do Gigantão 2025 contra o Cidade Jardim. O time do bairro São Jerônimo venceu o São Roque por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (17), na segunda partida das semifinais da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador de Americana, disputada no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A decisão será disputada em 4 de outubro (sábado), no estádio Décio Vitta. O torneio é organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

No duelo responsável por definir a final desta temporada, o São Roque, que defendia o título conquistado em 2024, saiu na frente logo no início, com gol marcado por Wellington. A reação do Bruxela veio ainda no primeiro tempo. Bismark empatou e Maykon Felix fez o gol da virada.

O duelo seguiu equilibrado na segunda etapa até o último lance, quando Biju sacramentou a classificação do Bruxela. A equipe agora tenta novamente conquistar o título obtido em 2023, justamente contra o São Roque.

Adversário do Bruxela

Na noite de terça-feira (16), o Cidade Jardim já havia garantido a vaga na final ao derrotar o Faixa Preta por 3 a 1, também no Centro Cívico.

“Muito feliz ver o Gigantão ter mais uma temporada de sucesso, com grandes jogos, os campos da cidade lotados, com a participação ativa das torcidas. As duas semifinais demonstram bem o que foi essa edição. Bruxela e Cidade Jardim vão fazer uma grande final, com certeza. Já deixo o convite para que todos compareçam ao Décio Vitta, no dia 4 de outubro, para acompanhar a decisão, que com certeza será sensacional”, celebrou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Leia + sobre esportes