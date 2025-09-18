Palco Aberto apresenta espetáculo de dança “Doce Amargo” no Parque dos Jacarandás
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as apresentações do Palco Aberto, projeto realizado em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura. A iniciativa reúne atrações culturais gratuitas e abertas a todos os públicos, contemplando diferentes linguagens artísticas. Toda programação é gratuita.
Após o Bloco do Traquitana, no último domingo, a programação segue neste domingo (21), às 9 horas, no Parque dos Jacarandás, com a apresentação do espetáculo “Doce Amargo”, do GrandPlié Studio de Dança e Teatro.
A obra em jazz dance conduz o público por uma jornada de sentimentos que refletem as dualidades do amor, mesclando técnica, emoção e reflexão. O grupo transforma o aprendizado em sala de aula em expressão artística viva e inspiradora.
A agenda do mês será encerrada no próximo domingo (28), às 16 horas, no Parque dos Ipês, com a apresentação da Banda das Bárbaras, reforçando a diversidade cultural do Palco Aberto.
Confira detalhes das demais apresentações do Palco Aberto:
Setembro
21/09/2025 – 9h | Jacarandás | Dança | Grandplié – Doce Amargo
28/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Banda das Bárbaras
Outubro
04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho
05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido
11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?
12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas
18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando
19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel
26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho
Novembro
08/11/2025 – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto
09/11/2025 – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU
15/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz
16/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta
29/11/2025 – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz
30/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda
Endereços dos parques:
Parque dos Ipês
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Parque dos Jacarandás
Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
