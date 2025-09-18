Rodoviária recebe ação do Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva”

A Prefeitura de Americana promoveu, na manhã desta terça-feira (15), uma ação especial na rodoviária do município dentro da programação do Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva!”, mês dedicado à valorização e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. A campanha é realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e demais apoiadores.

“A programação do Setembro Verde foi elaborada para abranger todos os públicos, visando mobilizar a sociedade para um mundo mais igualitário e acessível para as pessoas com deficiência. As informações, orientações e ações promovem a conscientização sobre a importância da inclusão, para que todos tenham seus direitos garantidos”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Na ação, foram oferecidos gratuitamente serviços como aferição de pressão, testes de glicemia e orientação fonoaudiológica (Secretaria de Saúde), agendamento de audiometria (Lions Clube Americana Norte), distribuição de materiais educativos (Educação no Trânsito), doação de mudas (Secretaria de Meio Ambiente), além de feira de artesanato, orientações e entrega da “multa moral” (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos).

A atividade contou ainda com apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama), da Secretaria de Educação, da OAB Americana e do Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC).

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) orientou a população sobre a emissão do cartão TEA (para pessoas com Transtorno do Espectro Autista), cartões de ônibus e de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. A ação aconteceu no Setor de Cartões da Rodoviária.

“O objetivo da Utransv na ação do Setembro Verde foi realmente promover a inclusão das pessoas com deficiência, viabilizando o acesso às informações e aos documentos que garantem os direitos da pessoa com deficiência para que todas as pessoas que precisam desses benefícios sejam atendidas e respeitadas”, reforçou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O Setor de Cartões da Rodoviária funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os pedidos podem ser feitos presencialmente ou pelo Atendimento Digital, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Mais informações: (19) 3468-4848 ou [email protected].

