A informação consta em pesquisa feita pela agência de marketing Rank Certo. Recurso utilizado foi o volume médio de buscas pelas plataforma nos últimos 12 meses

A agência de Relações Públicas Rank Certo lançou recentemente um levantamento que mostra quais redes sociais foram mais procuradas pelos brasileiros no Google nos últimos 12 meses. A análise foi realizada a partir do volume médio mensal de buscas monitoradas pela ferramenta Ahrefs.

O objetivo da iniciativa é compreender quais plataformas digitais concentram maior atenção do público e, consequentemente, como se posicionam na cobertura midiática e nas estratégias de comunicação.

Top 5 mostra consolidação do vídeo

O YouTube lidera isolado com 39 milhões de buscas mensais. Criado em 2005, tornou-se a principal plataforma de vídeos do país e ampliou sua força com transmissões ao vivo, podcasts e o formato curto Shorts, que disputava diretamente com o TikTok.

O Facebook (9,8 milhões) ainda mantém grande alcance, sobretudo em grupos e no marketplace. O Pinterest (8,3 milhões) ocupa a terceira posição como vitrine de inspiração visual e design. O LinkedIn (3 milhões) segue como referência em conexões profissionais e debates sobre carreira. Já o TikTok (3 milhões) permanece como um dos principais motores de tendências culturais entre os jovens.

Ranking completo das redes sociais mais buscadas

Veja a seguir as 20 redes sociais mais procuradas pelos brasileiros, com base na pesquisa feita pela agência de marketing Rank Certo:

YouTube: 39 milhões de buscas mensais Facebook: 9,8 milhões de buscas mensais Pinterest: 8,3 milhões de buscas mensais LinkedIn: 3,0 milhões de buscas mensais TikTok: 3,0 milhões de buscas mensais Twitter: 2,9 milhões de buscas mensais Discord: 2,9 milhões de buscas mensais Telegram: 2,3 milhões de buscas mensais OnlyFans: 1,2 milhão de buscas mensais MSN: 846 mil buscas mensais Reddit: 416 mil buscas mensais Kwai: 296 mil buscas mensais Threads: 119 mil buscas mensais Orkut: 51 mil buscas mensais Snapchat: 38 mil buscas mensais Clubhouse: 16 mil buscas mensais Periscope: 9,2 mil buscas mensais BeReal: 4,7 mil buscas mensais Vine: 3,5 mil buscas mensais Foursquare: 2,5 mil buscas mensais

Recursos para manter relevância

Para seguir no topo, plataformas como o YouTube vêm investindo em inovações que ampliam engajamento e aumentam o tempo de permanência do usuário. Entre as principais iniciativas estão:

Formatos curtos: os Shorts rivalizam diretamente com o TikTok e atraem criadores iniciantes.

Monetização ampliada: programas de parceria e recursos de assinatura para canais.

Integração multiplataforma: podcasts e transmissões ao vivo também disponíveis em TVs e smart devices.

Segurança e moderação: novas ferramentas de controle para anunciantes e usuários.

Conteúdo interativo: enquetes, chats ao vivo e experimentos com inteligência artificial.

Esses recursos não apenas mantêm a plataforma atualizada, mas também geram repercussão constante na mídia especializada, reforçando sua presença em buscas e backlinks.

Dessa forma, é possível ver que os dados do ranking feito pela Rank Certo trazem um dados que não é isolado. É exibido um cenário competitivo, plataformas consolidadas mantêm relevância, enquanto novos players disputam espaço de nicho.

Para marcas e profissionais de comunicação, o dado é um indicativo da necessidade de estratégias segmentadas e da atenção contínua às mudanças no comportamento do público digital.