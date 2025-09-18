Na era do vídeo, Youtube passa Facebook e Instagram ao se tornar rede social mais procurada no Brasil
A informação consta em pesquisa feita pela agência de marketing Rank Certo. Recurso utilizado foi o volume médio de buscas pelas plataforma nos últimos 12 meses
A agência de Relações Públicas Rank Certo lançou recentemente um levantamento que mostra quais redes sociais foram mais procuradas pelos brasileiros no Google nos últimos 12 meses. A análise foi realizada a partir do volume médio mensal de buscas monitoradas pela ferramenta Ahrefs.
O objetivo da iniciativa é compreender quais plataformas digitais concentram maior atenção do público e, consequentemente, como se posicionam na cobertura midiática e nas estratégias de comunicação.
Top 5 mostra consolidação do vídeo
O YouTube lidera isolado com 39 milhões de buscas mensais. Criado em 2005, tornou-se a principal plataforma de vídeos do país e ampliou sua força com transmissões ao vivo, podcasts e o formato curto Shorts, que disputava diretamente com o TikTok.
O Facebook (9,8 milhões) ainda mantém grande alcance, sobretudo em grupos e no marketplace. O Pinterest (8,3 milhões) ocupa a terceira posição como vitrine de inspiração visual e design. O LinkedIn (3 milhões) segue como referência em conexões profissionais e debates sobre carreira. Já o TikTok (3 milhões) permanece como um dos principais motores de tendências culturais entre os jovens.
Ranking completo das redes sociais mais buscadas
Veja a seguir as 20 redes sociais mais procuradas pelos brasileiros, com base na pesquisa feita pela agência de marketing Rank Certo:
- YouTube: 39 milhões de buscas mensais
- Facebook: 9,8 milhões de buscas mensais
- Pinterest: 8,3 milhões de buscas mensais
- LinkedIn: 3,0 milhões de buscas mensais
- TikTok: 3,0 milhões de buscas mensais
- Twitter: 2,9 milhões de buscas mensais
- Discord: 2,9 milhões de buscas mensais
- Telegram: 2,3 milhões de buscas mensais
- OnlyFans: 1,2 milhão de buscas mensais
- MSN: 846 mil buscas mensais
- Reddit: 416 mil buscas mensais
- Kwai: 296 mil buscas mensais
- Threads: 119 mil buscas mensais
- Orkut: 51 mil buscas mensais
- Snapchat: 38 mil buscas mensais
- Clubhouse: 16 mil buscas mensais
- Periscope: 9,2 mil buscas mensais
- BeReal: 4,7 mil buscas mensais
- Vine: 3,5 mil buscas mensais
- Foursquare: 2,5 mil buscas mensais
Recursos para manter relevância
Para seguir no topo, plataformas como o YouTube vêm investindo em inovações que ampliam engajamento e aumentam o tempo de permanência do usuário. Entre as principais iniciativas estão:
- Formatos curtos: os Shorts rivalizam diretamente com o TikTok e atraem criadores iniciantes.
- Monetização ampliada: programas de parceria e recursos de assinatura para canais.
- Integração multiplataforma: podcasts e transmissões ao vivo também disponíveis em TVs e smart devices.
- Segurança e moderação: novas ferramentas de controle para anunciantes e usuários.
- Conteúdo interativo: enquetes, chats ao vivo e experimentos com inteligência artificial.
Esses recursos não apenas mantêm a plataforma atualizada, mas também geram repercussão constante na mídia especializada, reforçando sua presença em buscas e backlinks.
Dessa forma, é possível ver que os dados do ranking feito pela Rank Certo trazem um dados que não é isolado. É exibido um cenário competitivo, plataformas consolidadas mantêm relevância, enquanto novos players disputam espaço de nicho.
Para marcas e profissionais de comunicação, o dado é um indicativo da necessidade de estratégias segmentadas e da atenção contínua às mudanças no comportamento do público digital.
