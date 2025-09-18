Juca Jazz Festival é neste domingo na na Praça José Rampazzo, em Americana
Leia + sobre diversão e arte
O Juca Jazz Festival 2025, uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com o apoio da Prefeitura de Americana, acontece neste domingo (21), das 9h às 19h, na Praça José Rampazzo (Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo), em Americana. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento destinado a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.
O evento reunirá mais de 300 artistas, incluindo grupos ligados à Secretaria de Cultura e Turismo:
– Combo de Prática Instrumental da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, com show às 11h30;
– Roda de Choro com Laércio Ilhabela (violão), Reinaldo Lima (clarinete), Adriano (bandolim), Iris (cavaco), Glauco (sete cordas), Miriele Souza (flauta transversal) e, da Sectur, os músicos Ivanfly (percussão), Raquel Dainese (acordeon) e Valterci Hulkinho (violão de 6), que se apresenta às 13h;
– Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi com um concerto especial às 17h.
O evento prevê ainda outras atividades: Abadá Capoeira, aulão aberto de lindy hop com Renata Meireles, Rafael Mattoso e Mariana Turco, yoga com Patricia Pelisson, pilates com Aline Arruda, performances aéreas e acrobáticas do Moov Circo e Dança e brincadeiras com Carol Stein.
Também haverá feira de artesanato, literatura, oficina de pintura Tamoio, quick massagem com Ederson, área Kids e espaço pet friendly.
“O Juca Jazz Festival é um dos eventos mais tradicionais de Americana, uma verdadeira festa cultural para toda a família, e tem o caráter solidário de receber alimentos para quem mais precisa”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Pela primeira vez, o evento será realizado regionalmente, conforme o calendário abaixo:
– 23/09 – Hortolândia: 18h às 22h, no Museu Estação Jacuba.
– 24/09 – Sumaré: 18h às 22h, na Feira Noturna da Praça do Macarenko.
– 25/09 – Nova Odessa: 18h às 22h, na Feira Noturna da Estação Rodoviária.
– 27/09 – Santa Bárbara d’Oeste: 16h às 22h, no Centro de Memórias.
O Juca Jazz Festival 2025 é realizado através do fomento ProAC SP com patrocínio de Supermercados São Vicente, Clube de Artesanato Fitas Progresso, Kalango Cervejaria e Mag Sac Embalagens. Apoio institucional: diretorias e secretarias de Cultura dos municípios de Americana, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Apoio: DJ Viny Blanco, Lampejos, Lenir Boldrin, Laércio Ilhabela, Pautei e +Um Hits. Produção: Juca Jazz e Juarez Godoy Arte e Cultura. Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP