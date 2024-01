Palmeiras bate Santos (2-1) no 1o clássico do ano

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 no primeiro

clássico paulista do ano. O jogo foi casa do Verdão Allianz Parque. O time da casa abriu 2 a 0 mas o Peixe reduziu o placar com o craque Otero.

A partida terminou com a vitória da equipe palmeirense por 2 a 1 com gols de Raphael Veiga e Flaco López, e Otero para o time santista.

Com o resultado, a equipe alviverde permanece na liderança do grupo B com sete pontos conquistados, sendo a equipe que mais pontuou na competição, assim como o São Paulo com a mesma pontuação. Já o Santos também fica na liderança do grupo A mesmo com a derrota, mas com seis.

PRÓXIMOS JOGOS

O Palmeiras encara o Red Bull Bragantino na próxima rodada, na quarta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. já o Santos visita o Água Santa, no mesmo dia, mas às 21h35 (de Brasília), no estádio Inamar.

