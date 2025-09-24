Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.
O time paulista tem a vantagem de jogar em casa e pelo empate, já que venceu o jogo de ida na Argentina por 2 a 1. O River Plate precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar diretamente, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Aqui estão algumas informações importantes sobre o confronto:
Data e hora: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília).
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Fase: Quartas de final – Jogo de volta da Copa Libertadores.
Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Árbitro: Andres Matonte (Uruguai).
Pendurados do Palmeiras: Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Allan.
Histórico do Confronto
Palmeiras e River Plate já se enfrentaram 9 vezes.
O Verdão tem 4 vitórias, 3 empates e 2 vitórias do River Plate.
O confronto em São Paulo foi 4 jogos: 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do River.
Leia + Sobre todos os Esportes