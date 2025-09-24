Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.

O time paulista tem a vantagem de jogar em casa e pelo empate, já que venceu o jogo de ida na Argentina por 2 a 1. O River Plate precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar diretamente, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Aqui estão algumas informações importantes sobre o confronto:

Data e hora: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília).

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Fase: Quartas de final – Jogo de volta da Copa Libertadores.

Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai).

Pendurados do Palmeiras: Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Allan.

Histórico do Confronto

Palmeiras e River Plate já se enfrentaram 9 vezes.

O Verdão tem 4 vitórias, 3 empates e 2 vitórias do River Plate.

O confronto em São Paulo foi 4 jogos: 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do River.

